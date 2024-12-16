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Синоптики предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве
Североатлантический циклон принесет снегопад и метель в Москву и Подмосковье
В ближайшие часы Москву и Подмосковье накроет циклон, ожидаются снегопад и метель с ветром до 17 м/с.
Североатлантический циклон принесет в Москву и Подмосковье сильные снегопады и метели, передает ТАСС. Гидрометцентр РФ предупредил, что циклон перемещается через Центральный федеральный округ, вызывая осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидаются метели, ветер с порывами до 17 м/с и налипание мокрого снега. Желтый уровень погодной опасности установлен с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, указывая на потенциально опасные метеоусловия.
В ходе недели циклон сместится к Поволжью и Уралу, но в Москве и области сохранится вероятность снега и метелей. В середине недели ожидается похолодание до минус 12 градусов, в области – до минус 15. К четвергу ночью температура может опуститься до минус 18, днем потеплеет до нуля.
На данный момент в Москве и Подмосковье уже идет снег, температура составляет минус 2,1 градуса. Городские службы обеспечивают контроль и регламентные работы. Горожанам рекомендуется избегать укрытия под деревьями и парковки автомобилей поблизости от них. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме Москвы, сильные осадки и метели ожидаются и в соседних областях: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Ивановской и Владимирской. Температура воздуха ночью и днем варьируется от минус пяти до минус двух градусов, на северо-востоке до минус 11.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий с налипанием мокрого снега и порывистым ветром. Высота снежного покрова в Москве выросла до 26 см, что соответствует январским значениям, и ожидается дальнейшее увеличение на 2-5 см в ближайшие 36 часов. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что россияне будут получать обновленные прогнозы погоды на Новый год каждый понедельник.