Стоимость американских дронов Valkyrie выросла до 8 млн долларов

The War Zone: Стоимость дронов США Valkyrie выросла до 8 млн долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость перспективных беспилотных аппаратов Valkyrie оказалась выше первоначальных прогнозов компании, однако по-прежнему остается на нижнем пределе для дронов такого класса, пишет The War Zone.

«Я бы не хотел быть никем другим, кроме Kratos с Valkyrie, которая находится в производстве и сходит с конвейера за 6 млн или около того, может быть, 8 млн долларов в зависимости от конфигурации», – заявил Демарко.

Ранее компания планировала снизить цену до 2 млн долларов при серийном производстве, а в прошлом году называла диапазон от 4 млн до 6 млн долларов. Для сравнения, целевая стоимость конкурирующих аппаратов по программе ВВС США составляет около 20 млн долларов.

Корпус морской пехоты США уже закупает версию MQ-58B, а ВВС страны используют XQ-58A для испытаний. Кроме того, европейскую модификацию U740 планирует приобрести Германия. В августе один из прототипов Valkyrie разбился во время тестов на полигоне в штате Юта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель шефа Пентагона по НИОКР Эмил Майкл заявил о неготовности США к современной эпохе ведения военных конфликтов с применением беспилотников. В августе армия США решила заключить первый контракт с компанией AeroVironment Inc. на лазеры для борьбы с беспилотными аппаратами. В июле американская компания Raytheon объявила о новом заказе на перехватчики предыдущего поколения для зенитно-ракетного комплекса Patriot.