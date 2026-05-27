«Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО
«Ростех» сообщил об успешном применении боевых роботов «Импульс» в зоне СВО
Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».
Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.
Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.
На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».
«Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.
По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.
Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.
Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.