Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.9 комментариев
Модульный робот с ПТРК создан в России
Компания «Гумич» сообщила о полигонных испытаниях модульного робота с ПТРК
Идут полигонные испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя», сообщил гендиректор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов.
Робот, созданный при участии Ростеха, «оснащен боевым модулем» с ПТРК. У него гусеничное шасси с грузоподъемностью около 1 т. При этом робот может перевозить 500 кг груза в подъем 30 градусов и тащить на прицепе 1,5 т.
У робота полностью российская система управления с элементами искусственного интеллекта, передает ТАСС.
Отмечается, что модульная конструкция позволяет не только менять боевые модули, но и делает платформу перспективной для гражданского использования.
Уменьшенный прототип уже успешно испытали в боевых действиях, он стал основой для нынешнего полноценного варианта.
Напомним, Ростех сообщил, что в России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема.