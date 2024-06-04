Модульный робот с ПТРК создан в России

Компания «Гумич» сообщила о полигонных испытаниях модульного робота с ПТРК

Tекст: Антон Антонов

Робот, созданный при участии Ростеха, «оснащен боевым модулем» с ПТРК. У него гусеничное шасси с грузоподъемностью около 1 т. При этом робот может перевозить 500 кг груза в подъем 30 градусов и тащить на прицепе 1,5 т.

У робота полностью российская система управления с элементами искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Отмечается, что модульная конструкция позволяет не только менять боевые модули, но и делает платформу перспективной для гражданского использования.

Уменьшенный прототип уже успешно испытали в боевых действиях, он стал основой для нынешнего полноценного варианта.

Напомним, Ростех сообщил, что в России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема.