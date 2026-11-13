Tекст: Алексей Дегтярёв

«Если мы говорим о том, где самая широкая буферная зона в Сумской области, то это юнаковский участок – именно здесь наши ребята больше всего продвинулись после того, как перешли государственную границу и выбили украинских боевиков из Суджи», – заявил Марочко ТАСС.

По его словам, украинским войскам не удалось вернуть утраченные позиции. Российские военные занимают около 30 км от границы с востока на запад и около 25 км с севера на юг. Марочко добавил, что ВС России продолжают расширять буферную зону, наступая в Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Марочко сообщал об активизации контратак ВСУ у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области.

В прошлом месяце бойцы группировки войск «Север» освободили около 100 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях.

В августе российские военные с освобождением Перше Травня в Сумской области отодвинули противника от границы.