Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Марочко: ВС России отодвинули ВСУ от границы на 30 км в Сумской области
Российские военнослужащие отодвинули подразделения вооруженных сил Украины на 30 км от границы с Россией в Сумской области на стыке с Курской областью, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о том, где самая широкая буферная зона в Сумской области, то это юнаковский участок – именно здесь наши ребята больше всего продвинулись после того, как перешли государственную границу и выбили украинских боевиков из Суджи», – заявил Марочко ТАСС.
По его словам, украинским войскам не удалось вернуть утраченные позиции. Российские военные занимают около 30 км от границы с востока на запад и около 25 км с севера на юг. Марочко добавил, что ВС России продолжают расширять буферную зону, наступая в Сумской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Марочко сообщал об активизации контратак ВСУ у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области.
В прошлом месяце бойцы группировки войск «Север» освободили около 100 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях.
В августе российские военные с освобождением Перше Травня в Сумской области отодвинули противника от границы.