Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Армия России освободила около 100 кв. км в Сумской и Харьковской областях
Марочко: Бойцы группировки «Север» освободили около 100 кв. км в двух областях
Бойцы российской группировки войск «Север» за прошедшую неделю освободили порядка 100 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наилучший результат в освобождении оккупированных территорий за неделю показали военнослужащие группировки войск «Север“, взявшие под контроль около 100 кв. км в Сумской и Харьковской областях», – написал эксперт во «ВКонтакте».
Марочко напомнил, что за неделю российские военные освободили 12 населенных пунктов: восемь в Харьковской области, три в ДНР и один в Запорожской области.
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