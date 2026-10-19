Марочко: Бойцы группировки «Север» освободили около 100 кв. км в двух областях

Tекст: Ольга Иванова

«Наилучший результат в освобождении оккупированных территорий за неделю показали военнослужащие группировки войск «Север“, взявшие под контроль около 100 кв. км в Сумской и Харьковской областях», – написал эксперт во «ВКонтакте».

Марочко напомнил, что за неделю российские военные освободили 12 населенных пунктов: восемь в Харьковской области, три в ДНР и один в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «северяне» уничтожили под Харьковом до взвода бойцов ВСУ.

В пятницу дроны группировки «Север» поразили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Сум.