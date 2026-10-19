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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик заметили в сотнях километров от Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем в сотнях километров от Крымского полуострова, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:40 мск и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 9:10 мск самолет пролетал над водами Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова и направлялся на восток. Конечный пункт борта неизвестен.

    Отмечается, что самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

    До этого самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

    В тот же день Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море.

    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

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    18 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море

    Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене заявило, что неоднократные предложения Москвы подписать с Данией соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе не встретили понимания.

    Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».

    «Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.

    Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.

    В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.

    США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

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    16 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область

    Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае нападения на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии против Калининградской области повлечет за собой испепеляющий ответ всеми имеющимися средствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила западные страны о недопустимости нападения на Калининградскую область.

    Она обратила внимание на то, что в Генеральном штабе Войска Польского разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда «война с Россией станет неизбежной».

    По словам Захаровой, западные военные планируют уничтожить всю военную инфраструктуру региона, в том числе комплексы «Искандер» и С-400, топливные терминалы и командные пункты. Для выполнения этой задачи предполагается задействовать американские ракетные комплексы «Хаймарс» и польские «Хомар-К», истребители F-16, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

    Кроме того, польские противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО намерены заблокировать Калининградскую область с моря, чтобы закрыть выход кораблям Балтийского флота и нарушить снабжение. Параллельно готовится сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами польских механизированных и пехотных дивизий, что дипломат сравнила с планом «Барбаросса 2.0».

    «Варшавским и прочим «стратегам» не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    Ранее британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на регион.

    Между тем в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области несколько часов.

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    18 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных четверых участников команды КВН «Союз» Айдара Гараева, Елену Гущину, Александра Алымова и Кирилла Коковкина за исполнение песни о Крыме.

    Причиной включения в списки стало исполнение юмористами песни «Просто вернули полуостров» во время выступления в 2014 году, передает РИА «Новости».

    Ресурс обвиняет чемпионов Высшей лиги КВН в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, несовершеннолетних, а также российских деятелей культуры, которых создатели портала называют «изменниками родины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в базу украинского сайта «Миротворец» внесли музыканта Mr. Credo.

    Список портала пополнила певица Настя Каменских.

    В базу включили дочь Владимира Сальдо.

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    17 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Румынские истребители сбили два беспилотника над Черным морем

    Минобороны: Истребители Румынии сбили два беспилотника над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты истребителями ВВС Румынии в национальном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Минобороны Румынии.

    Минобороны Румынии заявило, что истребители Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотника в национальном воздушном пространстве. Происхождение аппаратов не уточняется, передает ТАСС.

    Радары зафиксировали группу летевших на юго-запад целей примерно в 120 км восточнее острова Змеиный. После этого в 17:43 по местному времени с 86-й авиабазы в Борче в небо поднялись два румынских истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО.

    В военном ведомстве добавили, что первую цель перехватили в 18:01, а вторую – в 18:05. Оба дрона были уничтожены над территориальными водами Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей.

    В начале месяца ВВС страны задействовали испанские F-16 из-за беспилотников на границе.

    Дрон НАТО во второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    18 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    У побережья Ялты произошло землетрясение

    У побережья Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь сообщила, что в Черном море в 18 км от Ялты зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

    В Черном море недалеко от Ялты зафиксировали подземные толчки, пишет ТАСС.

    «В 9:57 по местному времени в Черном море в 18 км от станции «Ялта» произошло землетрясение магнитудой 3,0. Землетрясение носит природный характер, не предварялось форшоками и не имеет афтершоков», – заявила Бондарь.

    Она отметила, что сведений об ощутимости сейсмического события на берегу не поступало. По словам Бондарь, с начала 2026 года специалисты зарегистрировали 123 землетрясения природного характера магнитудами от 0,1 до 4,5. При этом большая часть эпицентров располагалась в Севастопольском районе Черного моря, где зафиксировали восемь ощутимых толчков с интенсивностью от 2 до 3,5 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты повысили магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи до 4,2.

    В августе подземные толчки произошли у берегов Севастополя.

    В июне сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма серию из 22 землетрясений.

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    18 октября 2026, 08:37 • Новости дня
    Власти Литвы объявили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы

    Литва объявила красный уровень опасности и закрыла аэропорт Каунаса

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной и северной частях Литвы временно вводили максимальный уровень тревоги из-за неопределенной воздушной угрозы, что привело к остановке работы международного аэропорта Каунаса, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, для реагирования на предполагаемую опасность в небо были подняты истребители Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Национальный центр управления кризисами Литвы обратился к местным жителям с призывом немедленно укрыться в убежищах. Причина возникновения воздушной угрозы не раскрывалась.

    Спустя несколько минут представители литовской армии отменили предупреждение о воздушной опасности, и ситуация нормализовалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе. В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

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    18 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Землетрясение у берегов Крыма не ощущалось в Ялте

    Сейсмолог Бондарь: Землетрясение у берегов Крыма не могло ощущаться в Ялте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Землетрясение, произошедшее в Черном море недалеко от южного берега Крыма, не имело афтершоков и не ощущалось в Ялте, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

    «Магнитуда землетрясения составила 3,0, энергетический класс этого толчка – 9,7, а эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 км. Афтершоков не зафиксировано. В Ялте оно не могло ощущаться», – цитирует ее РИА «Новости».

    По ее словам, с начала года институтом зафиксировано 123 природных сейсмических события. Их магнитуда варьировалась от 0,1 до 4,5, а энергетический класс – от 3,6 до 12,3. Большинство эпицентров находилось в Черном море в Севастопольском регионе.

    Ощутимыми стали десять землетрясений, восемь из которых произошли в Севастопольском районе, примерно в 15 км от мыса Фиолент. Еще по одному ощутимому толчку зафиксировали в Керченско-Анапском и Азово-Кубанском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о землетрясении у побережья Ялты.

    В прошлом месяце магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2.

    В августе землетрясение произошло у берегов Севастополя.

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    16 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    ERR: В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    Tекст: Мария Иванова

    Совместные эстонско-немецкие военные учения Brave Blue 26, направленные на отработку приема войск в случае кризиса или войны, впервые стартовали на территории Эстонии.

    Маневры продлятся до 27 октября, в их ходе военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Участники учений собираются выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальной переброске союзных войск в логистические районы республики.

    Начальник отдела логистики сил обороны Эстонии Вальдо Вески отметил, что Таллин за свой счет обеспечит транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    На прошлой неделе Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск военного блока в прибалтийских странах.

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    18 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Латвии сообщают о якобы возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

    Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве страны, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подробности о характере потенциальной опасности в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник разведывательный беспилотник Латвии заметили у границ с Россией и Белоруссией. В прошлом месяце президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

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    17 октября 2026, 12:37 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России

    Американский самолет-разведчик пролетел над Латвией и Эстонией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    Воздушное судно США начало патрулирование воздушного пространства прибалтийских стран вблизи рубежей России, передает РИА «Новости».

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта в Румынии утром и направился на северо-запад. Он пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, взяв курс на Эстонию, однако около полудня развернулся и направился обратно на юг.

    Отмечается, что этот самолет, переоборудованный из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки, регулярно осуществляет полеты вокруг Калининградской области, а также над акваторией Черного моря.

    В МИД России заявляли, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента на фоне беспрецедентной активности сил альянса у западных границ страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области четыре с половиной часа.

    Французский самолет-разведчик пролетел вблизи этого же региона.

    До этого самолет-разведчик США совершил полет над Латвией и Эстонией у российских рубежей.

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    19 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США

    Politico: НАТО начало переговоры о силах на случай войны с Россией

    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США
    @ IMAGO/Guido Koppes/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство НАТО в ближайшие дни начнет переговоры о новых целях по силам и вооружениям на 2029 год для отражения возможной атаки России, тогда как администрация Дональда Трампа обсуждает резкое сокращение военного присутствия США в Европе.

    НАТО в октябре запускает переговоры о том, какие силы и вооружения союзникам потребуются для отражения потенциального удара России и как страны альянса будут за это платить; новые «целевые показатели возможностей» должны быть достигнуты к 2029 году, пишет Politico.

    Переговоры станут первым этапом цикла планирования NDPP и определят так называемый уровень амбиций – сколько войск и возможностей готовы предоставить 32 страны НАТО, включая вопрос о том, сохранять ли резерв из 18 бригад для операций вне территории альянса и как оказывать обычную военную поддержку ядерным державам, таким как США и Британия.

    На фоне обсуждения в Вашингтоне сокращения контингента в Европе, затрагивающего стратегические бомбардировщики, истребители, подлодки, корабли и беспилотники, союзникам придется закрывать возможный «американский разрыв» собственными возможностями, договариваясь о справедливом распределении расходов и, возможно, переходя от требований по конкретным видам оружия к задачам по поражению целей, которые каждая страна сможет решать своими системами.

    Politico отмечает, что дискуссия охватывает пять ключевых направлений: согласование уровня амбиций по войскам, восполнение снижающегося вклада США, региональные разногласия между восточным, северным и южным флангами, баланс между наращиванием беспилотных систем и традиционной бронетехникой, а также использование опыта Украины, где, по словам высокопоставленного дипломата НАТО, «это будет тяжело: разделение бремени, роль США, сочетание уровня амбиций с политическими приоритетами – это огромная задача».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России. В пятницу главком ОВС НАТО назвал создание «теории победы» рутинной работой альянса. В начале месяца агентство Bloomberg раскрыло детали нового оборонного плана НАТО с использованием искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    В НАТО начали обсуждать распределение сил для конфликта с Россией

    Politico: Страны НАТО начали обсуждать подготовку к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Североатлантического альянса приступают к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

    Страны альянса намерены определить целевые показатели боеспособности объединения на 2029 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    В рамках оборонного планирования участники военного блока должны определить, какие силы и технику они смогут предоставить в случае боевых действий. Также планируется обсудить способы конвенциональной поддержки стран с ядерным оружием, в частности США и Британии.

    Еще одной темой консультаций станет возможный пересмотр Вашингтоном американского военного присутствия в Европе. В этом случае европейским государствам придется замещать возможности США, что может привести к осложнениям при распределении расходов из-за ограниченных национальных бюджетов.

    Кроме того, члены альянса планируют уделить больше внимания южному и юго-восточному флангам. Также предстоит обсудить баланс между наращиванием производства беспилотных летательных аппаратов и дальнейшим развитием традиционных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России.

    Также постоянный представитель США при альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Кроме того, генеральный секретарь НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    19 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Задержанная в Крыму женщина призналась в работе на украинские спецслужбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанная по подозрению в государственной измене жительница Крыма дала признательные показания о работе на спецслужбы Украины, передав им фотографии бывшего винзавода, где находились российские военнослужащие.

    Об этом стало известно из видео ее допроса, распространенного Центром общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

    По словам задержанной, она познакомилась в интернете с неким Юрием, с которым общалась в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Собеседник интересовался настроениями жителей Крыма, в частности, количеством пророссийски и проукраински настроенных граждан.

    «Затем его стал интересовать вопрос по поводу бывшего винзавода, который находился на территории Крыма. Я проезжала мимо на машине и сделала фотографии этого объекта. Там были военнослужащие, посредством мессенджера WhatsApp передала ему эти фотографии», – заявила она на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приговорил агента украинских спецслужб к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.

    На прошлой неделе ФСБ задержала в Воронеже россиянку, готовившую террористическую атаку на военный аэродром.

    В прошлом месяце украинец получил 19 лет лишения свободы за шпионаж в Белгородской области.

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    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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