Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

Когда угольная отрасль выйдет из многомиллиардных убытков Угольная отрасль России переживает еще один убыточный год. Даже рост экспорта не спасает. Убытки ожидаются в районе 300 млрд рублей. Что происходит в отрасли и удастся ли снизить убытки в 2027 году хотя бы до 100 млрд рублей, как рассчитывают в Минэнерго? Подробности Перейти в раздел

Киев атаковал ракетами сделку Трампа Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности Перейти в раздел

Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности Перейти в раздел

Региональные державы учатся побеждать гегемонов На наших глазах в производстве наиболее разрушительных и опасных видов оружия происходит тектонический сдвиг. Еще не так давно доступ к новейшим боевым технологиям был только у самых крупных держав, но сейчас все меняется. О чем именно идет речь и при чем здесь испытания гиперзвукового планирующего блока, проведенные Южной Кореей? Подробности Перейти в раздел

Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности Перейти в раздел

Европа в шоке: главное про саммит ЕС В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко? Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий. Перейти в раздел