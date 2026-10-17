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ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили две роты ВСУ при освобождении Великомихайловки
Группировка войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области уничтожила до двух рот украинской армии, расширив контроль на правом берегу реки Волчья.
Штурмовые подразделения 69-й отдельной бригады прикрытия группировки «Восток» вытеснили противника с занимаемых рубежей и взяли под контроль село Великомихайловка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве уточнили, что после продолжительных боев российские военные заняли подготовленный украинскими силами район обороны площадью более восьми квадратных километров и зачистили свыше 1800 строений.
Потери противника составили до двух рот живой силы. Кроме того, российские бойцы уничтожили 37 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 21 единицу мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 110 тяжелых гексакоптеров типа R-18.
Установление контроля над Великомихайловкой позволило расширить зону присутствия группировки «Восток» на правом берегу реки Волчья. Это создает условия для дальнейшего продвижения армии в Днепропетровской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке Днепропетровской области.
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