Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

Tекст: Вера Басилая

«Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

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