Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

«Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.