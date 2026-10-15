Заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года

Объем газа в европейских хранилищах достиг минимальных значений с 2011 года

Tекст: Мария Иванова

К настоящему времени европейские государства смогли закачать в подземные хранилища только 74% необходимых к предстоящей зиме объемов топлива, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты ассоциации газовой инфраструктуры Европы.

Средние темпы пополнения запасов в октябре остаются самыми высокими за последние четыре года, однако наиболее благоприятные летние месяцы регион уже упустил. На данный момент показатель на 14,88 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, и является наименьшим за всю историю наблюдений с 2011 года.

В хранилищах Евросоюза находится около 80,9 млрд куб. м газа, что на 10,8 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года. По прогнозам Газпрома, запасы могут не достичь даже 75%, в результате чего регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Допускается 10-процентная гибкость, поэтому в надежде на теплую зиму европейские власти могут снизить показатель до 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

Биржевые цены на газ в макрорегионе опустились ниже 1000 долларов.

В начале месяца европейские страны ускорили закачку топлива в подземные хранилища.