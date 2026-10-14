Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1007 долларов, показав снижение на 0,1%. К 9:30 мск показатель составлял 1000 долларов (-0,8%), а к 14:04 мск опустился до 984,4 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1008,3 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены вновь начали расти. В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, оставаясь на минимальном уровне с 2011 года.

Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Во вторник они приблизились к тысяче долларов. В тот же день котировки достигли максимума с конца 2022 года.