Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    ВС России освободили за сутки в Доброполье 286 зданий
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 14:23 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 995 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ускорила рост в ходе торгов во вторник, вплотную приблизившись к отметке 995 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе газового распределительного центра TTF в Нидерландах выросли на 2%, достигнув 994,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Резкий рост цен на энергоносители начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые котировки увеличились на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что предстоящей зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за трудностей с заполнением хранилищ.

    По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность европейских подземных хранилищ по итогам сентября превысила 71,5%, однако этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем предупредила, что запасы газа могут сократиться до 11% к концу зимы в случае сохранения ограничений на поставки СПГ и прекращения трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу котировки опускались ниже 900 долларов.

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    11 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины

    В Австрии потребовали объяснений тайного груза Украины на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) запросила в профильных ведомствах комментарии о перевезенных через австрийскую границу 200 кг секретного груза и ценностей на миллиарды евро, принадлежащих украинским спецслужбам.

    С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.

    Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.

    Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.

    В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.

    Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.

    Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес после миграционного кризиса в Сеуте столкнулся с ростом опасений в обществе, где большинство граждан считают, что напряженность с Марокко может перерасти в вооруженный конфликт в ближайшие годы.

    Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

    В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

    Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

    Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

    Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

    Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

    Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

    Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.

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    12 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не ищут путей для мирного урегулирования на Украине и скорее относятся к «партии войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о сохранении Россией открытости к переговорному процессу по Украине.

    В субботу он сообщил, что президент Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений США по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

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    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за пять лет

    Испания в сентябре впервые за пять лет не закупила российский СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый месяц осени Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа, заместив его увеличенными поставками топлива из США и Алжира.

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в сентябре текущего года сократились до нуля по сравнению с 1 128 ГВт-ч за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

    При этом королевство заметно увеличило закупки СПГ из США – до 13 461 ГВт-ч против 7 448 ГВт-ч в сентябре 2025 года. Другим важным поставщиком газа стал Алжир, экспортировавший 8 172 ГВт-ч. По данным газеты «El Periodico», отсутствие поставок из России зафиксировано впервые за пять лет.

    Всего с января по сентябрь 2026 года Испания приобрела 41 576 ГВт-ч российского СПГ, что составляет 15,2% от общего объема. По итогам девяти месяцев Россия стала третьим ключевым поставщиком этого топлива в европейскую страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов. При этом еще в четверг стоимость топлива на европейских биржах приблизилась к 924 долларам.

    В прошлом месяце цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    11 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Турции предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля

    Sabah: Срыв поставок дизеля из России усугубит энергетический кризис в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки украинской стороны сорвать поставки российского дизельного топлива на мировой рынок могут серьезно усугубить экономические проблемы Европы перед наступлением зимы, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

    Попытки сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам энергоносителей чреваты обострением экономического кризиса. «Киевом были совершены удары, которые могут оставить Европу один на один с дорогим топливом зимой», – отметил Алтынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

    По словам обозревателя, президент США ранее анонсировал поставку 300 тыс. тонн российского дизельного топлива в кратчайшие сроки, еще 500 тыс. тонн ожидается в ноябре, а затем объем увеличится на 1 млн тонн. На этом фоне европейские лидеры саботируют любые инициативы по разрешению кризиса, хотя на улицах растет напряженность из-за скачка цен на энергоносители.

    В статье также приводится шутка, которую ранее рассказывал президент России Владимир Путин. В ней немецкий ребенок спрашивает отца, почему дома холодно. Тот отвечает, что Германия ввела санкции, чтобы россияне страдали. Ребенок интересуется, не являются ли они сами русскими, ставя под сомнение логику рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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