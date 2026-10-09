Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов

Стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE упала ниже 900 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF в Нидерландах открыла торги у отметки 901,4 доллара и в дальнейшем снизилась до 899,5 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 912,9 доллара за тысячу кубометров. Нынешнее снижение последовало за периодом роста цен, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, когда в середине сентября стоимость газа ненадолго превышала 1000 долларов.

Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

По прогнозам Европейской сети операторов газотранспортных систем, запасы в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы, если сохранятся ограничения на поставки сжиженного природного газа и полностью прекратится трубопроводный импорт из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам.

Котировки превысили отметку в 920 долларов.

В среду стоимость фьючерсов поднялась выше 890 долларов.