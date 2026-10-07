Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов
Биржевые цены на газ в Европе в среду превысили 893 доллара за тысячу кубометров, ускорив рост до 1,5%.
Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составляла 886 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
К 14:00 мск показатель вырос на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 893,3 доллара за тысячу кубометров.
В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, однако оставалась на самом низком уровне за историю наблюдений с 2011 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.
Во вторник стоимость топлива составляла 880 долларов за тысячу кубометров.
В понедельник цена выросла до 875 долларов.