Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 900 долларов за тысячу кубометров
В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти достигнув отметки в 890 долларов за тысячу кубометров.
Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».
Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.
В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.
В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.