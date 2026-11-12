Массовая рассылка угроз о минировании школ зафиксирована в Италии

В Италии около 3,8 тыс. школ получили угрозы о взрыве

Tекст: Денис Тельманов

Угрозы рассылались по всей стране, из-за чего 77 школ были эвакуированы, передает ТАСС. В 36 из них занятия позже возобновились.

Совет министров Италии провел заседание межведомственного комитета по безопасности. Было принято решение о создании закрытого технического комитета, который разработает процедуры для быстрого выявления ложных угроз.

Меры затронут не только школы, но и другие объекты.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила ситуацию с лидерами оппозиции. Они обещали поддержать необходимые законодательные инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 100 учебных заведений Италии получили письма с угрозами взрывов.

В пятницу авторы писем с угрозами о минировании европейских редакций СМИ заявили о подготовке новой волны атак.

В начале месяца об угрозе взрыва по электронной почте предупредили более 270 итальянских школ.