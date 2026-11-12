Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Массовая рассылка угроз о минировании школ зафиксирована в Италии
В Италии около 3,8 тыс. школ получили угрозы о взрыве
В Италии 3778 школ получили электронные письма с угрозами о минировании, сообщил Совет министров страны.
Угрозы рассылались по всей стране, из-за чего 77 школ были эвакуированы, передает ТАСС. В 36 из них занятия позже возобновились.
Совет министров Италии провел заседание межведомственного комитета по безопасности. Было принято решение о создании закрытого технического комитета, который разработает процедуры для быстрого выявления ложных угроз.
Меры затронут не только школы, но и другие объекты.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудила ситуацию с лидерами оппозиции. Они обещали поддержать необходимые законодательные инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 100 учебных заведений Италии получили письма с угрозами взрывов.
В пятницу авторы писем с угрозами о минировании европейских редакций СМИ заявили о подготовке новой волны атак.
В начале месяца об угрозе взрыва по электронной почте предупредили более 270 итальянских школ.