Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Главком армии Ирана Хатами приказал ужесточить контроль над Ормузским проливом
Иран потребовал отменить санкции для открытия Ормузского пролива
Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами отдал приказ командующему ВМС Шахраму Ирани ужесточить режим закрытия Ормузского пролива.
«Ормузский пролив – это геополитическая мощь и часть системы могущества Исламской Республики Иран. До выполнения семи условий Исламской Республики Иран Ормузский пролив не только не будет открыт, но и должен с каждым днем становиться все более закрытым, условия для противника – все более жесткими, и над ним будет установлен более сильный контроль», – цитирует Хатами ТАСС.
Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Тегеран направил Вашингтону свои требования и ждет ответа. По данным СМИ, условия включают отмену санкций, разморозку активов, прекращение морской блокады, компенсацию ущерба от войны и прекращение боевых действий в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.
В начале месяца спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил о невозможности возвращения Ормузского пролива к довоенному статусу.
В прошлом месяце Тегеран назвал уступки со стороны США условием открытия пролива.