Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Верховный суд признал вознаграждения киллерам отмыванием доходов
Пленум Верховного суда России разъяснил, что вознаграждение за заказное убийство может расцениваться как легализация преступных доходов.
Пленум Верховного суда России во вторник под руководством председателя Игоря Краснова внес изменения в постановление 2015 года о практике рассмотрения дел о легализации незаконных доходов. Теперь к предмету такого преступления относятся деньги и имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за убийство по найму, передает РИА «Новости».
Суд уточнил, что под действие статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса подпадают не только средства, само приобретение которых выступает признаком преступления, как в случаях хищения или получения взятки. Под легализацию подведены и любые активы, переданные исполнителю за выполнение криминального деяния.
Высшая судебная инстанция также отнесла к отмыванию доходов оплату за незаконный оборот запрещенных предметов и суммы, не поступившие в государственный бюджет в результате налоговых преступлений. Кроме того, легализацией признается имущество, полученное путем переработки преступных активов, в том числе недвижимость, возведенная из украденных строительных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Верховный суд России разъяснил обязательность конфискации полученных преступным путем средств и имущества.
Летом тайное хищение средств частями квалифицировали как единую кражу, а цифровые рубли и криптовалюту официально отнесли к имуществу.
В феврале Краснов заявил о необходимости блокировать попытки легализации преступных доходов через фиктивные судебные процессы.