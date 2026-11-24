Tекст: Вера Басилая

Пленум Верховного суда России во вторник под руководством председателя Игоря Краснова внес изменения в постановление 2015 года о практике рассмотрения дел о легализации незаконных доходов. Теперь к предмету такого преступления относятся деньги и имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за убийство по найму, передает РИА «Новости».

Суд уточнил, что под действие статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса подпадают не только средства, само приобретение которых выступает признаком преступления, как в случаях хищения или получения взятки. Под легализацию подведены и любые активы, переданные исполнителю за выполнение криминального деяния.

Высшая судебная инстанция также отнесла к отмыванию доходов оплату за незаконный оборот запрещенных предметов и суммы, не поступившие в государственный бюджет в результате налоговых преступлений. Кроме того, легализацией признается имущество, полученное путем переработки преступных активов, в том числе недвижимость, возведенная из украденных строительных материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Верховный суд России разъяснил обязательность конфискации полученных преступным путем средств и имущества.

Летом тайное хищение средств частями квалифицировали как единую кражу, а цифровые рубли и криптовалюту официально отнесли к имуществу.

В феврале Краснов заявил о необходимости блокировать попытки легализации преступных доходов через фиктивные судебные процессы.