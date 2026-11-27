Tекст: Вера Басилая

«Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество о крайней опасности заигрывания с киевским режимом, агрессивная сущность которого и готовность идти на любые преступления, чтобы удержаться на плаву, требуют втягивания в войну с Россией как можно большего числа стран», – говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.

Дипломаты отметили, что Рим сделал проукраинский вектор преобладающим во внешней политике, а использование Украиной территории приграничных государств для расширения зоны боевых действий должно стать моментом прозрения для итальянских властей.

«Полностью разделяем озабоченность в правительственных и парламентских кругах, в обществе в целом, в связи с тем, что Киев сделал еще один опасный шаг по расширению своей террористической деятельности на весь Средиземноморский регион. Не удивимся, если завтра украинские представители задумают использовать для очередной террористической атаки территорию и морские пространства Италии», – подчеркнули в посольстве.

Ранее экс-сенатор Джанлуиджи Парагоне в статье для La Verità заявил, что атака на ливийский порт превратила Украину в агрессора, указав на желание Киева привнести конфликт в Средиземноморье для получения рычагов давления, в том числе на Италию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни обвинил Владимира Зеленского во лжи о координации атаки на ливийский порт Бенгази с международными партнерами.

Сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин предупредил о риске расширения географии украинских атак из-за безнаказанности удара по Ливии.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто вызвал украинского военного атташе в связи с атакой беспилотников ВСУ на Бенгази.