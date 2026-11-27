Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Дюмин перечислил задачи по развитию подводного флота
Дюмин: Подводному флоту России поставлены большие задачи
Секретарь Государственного совета и помощник президента Алексей Дюмин заявил, что перед российским подводным флотом стоят масштабные задачи по развитию многофункциональных безэкипажных средств.
Дюмин рассказал о перспективах развития отечественного подводного флота, передают «Вести». «Стоят большие задачи. Их поставил Верховный Главнокомандующий. Это развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ, которые выполняют различные задачи – ударно-разведывательные, поисково-спасательные, минеры и так далее. Это серьезная линейка», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин обозначил совершенствование вооружений и модернизацию производственных мощностей ключевыми задачами развития подводных сил.
Владимир Путин заявил о значительной работе для укрепления боевых возможностей Военно-морского флота.
Путин отметил необходимость наличия у ВМФ серьезной ударной мощи для эффективного противостояния морским группировкам противника.