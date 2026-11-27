Кабмин запретил вывоз гречихи и обнулил пошлины на горох

Кабмин запретил экспорт гречихи на полгода и отменил пошлины на горох

Tекст: Вера Басилая

Российские власти ввели временный запрет на экспорт гречихи, который продлится шесть месяцев. Ограничение начнет действовать через сутки после официального опубликования соответствующего постановления, следует из сообщения на сайте правительства.

Данная мера призвана поддержать стабильность на внутреннем продовольственном рынке. Запрет не распространяется на вывоз культуры в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Исключения также сделаны для партий, направляемых в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений. В предыдущий раз Россия ограничивала экспорт гречихи летом 2021 года.

Дополнительным постановлением кабинет министров обнулил вывозные пошлины на нут, горох и чечевицу при их экспорте за пределы ЕАЭС. Эта мера будет действовать до 31 марта 2027 года.

Ранее ставка таможенной пошлины для этих культур составляла 5%. Решение о ее обнулении принято на фоне существенного падения экспортных цен и направлено на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на внешних рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о сборе 142,5 млн тонн зерновых российскими аграриями.

В начале месяца правительство установило ограничения на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза.

В сентябре Минсельхоз объявил об обнулении пошлин на экспорт зерновых культур.