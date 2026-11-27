Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, мужчина действовал по заданию куратора. 25 ноября он сделал ложное сообщение о бытовом конфликте, чтобы вызвать полицию, и попытался поджечь служебный автомобиль с помощью легковоспламеняющейся жидкости, но был задержан, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело о теракте в отношении подростка за поджог автомобиля ДПС по указанию злоумышленников из мессенджера.

На прошлой неделе жителя Самары обвинили в теракте за поджог полицейской машины в Чувашии.

В прошлом месяце в Оренбурге предъявили обвинение в покушении на теракт мужчине после попытки поджечь автомобиль правоохранителей.