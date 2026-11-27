Эксперт Хасанов назвал уголовным преступлением резкие жесты в разговоре с ДПС

Tекст: Дарья Григоренко

Эмоциональные движения руками могут быть квалифицированы сотрудником полиции как оскорбление представителя власти или мелкое хулиганство, пишет «Газета.Ru». По словам Хасанова, согласно статье 319 УК России, оскорбление может выражаться не только словами, но и жестами.

Надзорные органы подтверждают, что оскорбление представителя власти может осуществляться словесно, письменно и жестами. Следственные органы подчеркивают, что к неприличной форме относятся в том числе непристойные жесты. Публичное оскорбление инспектора при исполнении, даже без прямого умысла, грозит штрафом до 40 тыс. рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами до года.

Кроме того, агрессивная жестикуляция в сочетании с эмоциональной речью может быть расценена как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. При неповиновении законному требованию инспектора штраф увеличивается до 2500 рублей.

Хасанов добавил, что в стрессовой ситуации резкие движения рук могут восприниматься инспектором как угроза, что создает риск применения физической силы или спецсредств. Он рекомендовал водителям оставлять эмоции для комментариев в протоколе или для обжалования.

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