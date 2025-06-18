Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Двое инспекторов ДПС пострадали при умышленном наезде на их авто в Якутске
Двое инспекторов ДПС пострадали в Якутске при умышленном наезде на их авто
Уголовное дело возбуждено против 26-летнего мужчины, который за рулем иномарки намеренно протаранил автомобиль ДПС, из-за чего пострадали двое инспекторов, сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия).
Следователи установили, что утром 16 июня на участке обочины проезжей части улицы Шавкунова города Якутска водитель автомобиля «Тойота Ист» умышленно совершил наезд на служебный автомобиль ДПС ГАИ, в котором находились сотрудники полиции, сообщили в ведомстве.
В результате наезда инспекторы ДПС получили телесные повреждения.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Продолжается комплекс мер, направленных на сбор доказательной базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мантуровском районе Курской области полицейский на автомобиле совершил наезд на двух человек, после чего покинул место происшествия.