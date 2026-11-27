Врач Кульгавчук: Детские хобби помогают взрослым снять стресс

Tекст: Татьяна Косолапова

Все больше взрослых людей покупают себе конструкторы, коллекционные фигурки, настольные игры и наборы для творчества. Таких покупателей называют кидалтами, от английских слов kid («ребенок») и adult («взрослый»). Наблюдая данную тенденцию, производители все активнее ориентируются на эту аудиторию и выпускают сложные «взрослые» конструкторы и переиздания игрушек прошлых десятилетий.



«В последние годы слово «кидалт» все чаще звучит не как обидный ярлык, а как описание жизненного уклада. Взрослые покупают конструкторы, коллекционируют фигурки, ходят на мультфильмы и не спешат расставаться с детскими привычками. Причин у этого несколько, и они накладываются друг на друга. Во-первых, это трансформация семьи и социальных ролей, ведь традиционные «маршруты» взросления в виде раннего брака, детей и стабильной работы на десятилетия перестали быть обязательными. Во-вторых, это потребительская среда. Рынок активно продает ностальгию, от переизданий игрушек до «взрослых» конструкторов, и это подкрепляет спрос», – говорит Кульгавчук.

Кроме того, у части людей работает страх старения и смерти, который вытесняется через возвращение в безопасное детское состояние, отмечает психотерапевт. Наконец, за этим может стоять и инфантилизм – избегание ответственности и нежелание принимать взрослую идентичность. При этом такие случаи важно разделять. Кидалт с хобби далеко не всегда инфантильный человек, который «не хочет взрослеть», и часто для него это способ снимать стресс и сохранять контакт с собой.

«Явление действительно распространено, особенно в городах и среди людей с доходом выше среднего. Чаще говорят о мужчинах старше 30 лет, но это не значит, что женщин среди кидалтов нет, просто мужчины реже скрывают такие увлечения. По некоторым оценкам, каждый пятый мужчина в возрасте около 30 лет проявляет выраженные кидалтские черты. Но цифры здесь лукавые, многое зависит от того, где проводить границу между увлечением и образом жизни», – поясняет эксперт.

Обычно для этого явления называют возрастной диапазон от 20 до 40 лет, причем пик часто приходится на возраст от 25 до 35 лет, обращает внимание собеседник. В 25 лет человек может только выходить из юности и не испытывать потребности «догонять детство». А вот ближе к 30 или 35 годам, когда накапливается усталость от взрослых обязанностей, детские хобби становятся способом вернуть ощущение контроля и безопасности. Поэтому дело не столько в том, что с возрастом тяга растет, сколько в накоплении стресса и потребности в психологической разгрузке.

«Детские хобби действительно помогают справляться со стрессом, и это один из самых практичных аспектов темы. Раскраски, конструкторы, пазлы, лепка, настольные игры дают то, чего не хватает во взрослой жизни, а именно предсказуемость, тактильность и право на ошибку без последствий. Они возвращают ощущение контроля, снижают тревогу и позволяют «перезагрузить» эмоциональный ресурс. В практике я часто вижу, как человек, который «не может расслабиться», спокойно собирает что-то руками, и это работает лучше, чем уговоры «просто отдохнуть». Главное, чтобы хобби не превращалось в избегание реальных проблем», – подчеркивает эксперт.

Если точно известно, что у человека есть такое увлечение, тематический «детский» подарок на Новый год скорее уместен, чем обиден, считает психотерапевт. Взрослые кидалты обычно воспринимают свои хобби не как детскость, а как часть идентичности. Поэтому подарок, который попадает в эту зону, читается как «я тебя вижу и принимаю». Другое дело, если это шутливый подарок «сверху» с посылом «ты же ребенок», и тогда обида вполне возможна.

«Правило здесь простое. Дарите то, что человек сам выбрал бы себе, а не то, что подчеркивает его «невзрослость». Коллекционная фигурка, набор для творчества, настольная игра по интересам это не инфантилизация, а внимание к увлечению. А вот демонстративная «кукла для взрослого дяди» может задеть, если в ней есть оттенок снисхождения. Кидалт это не диагноз, а социально-психологический феномен на стыке ностальгии, стресса и изменения норм взросления. Относиться к нему стоит не с осуждением, а с интересом, ведь за детским хобби часто стоит взрослая потребность в безопасности и отдыхе», – заключил Кульгавчук.

Ранее глава Национального института игр США Мия Сундстром объяснила растущий спрос взрослых на детские игрушки биологической потребностью мозга в игре и необходимостью снимать стресс. По ее словам, игра успокаивает миндалевидное тело мозга и помогает снизить тревожность, а отказ от игр в подростковом возрасте связан с культурой продуктивности. Объем мирового рынка игрушек в 2026 году превысит 130 млрд долларов, при этом американцы без детей купили игрушек больше, чем семьи с детьми. Сундстром посоветовала уделять игре от 30 секунд до пяти минут в день.