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Суд в Китае приговорил к казни бывшего чиновника за взятки на 88 млн долларов
Суд в Китае приговорил экс-главу правительства Гуанси к смертной казни за взятки
Суд в Китае приговорил бывшего заместителя секретаря парткома и председателя правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Лань Тяньли к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за получение взяток, сообщила Верховная народная прокуратура страны.
Лань Тяньли признали виновным в получении взяток на сумму более 88 млн долларов, передает ТАСС.
Следствие установило, что с 2008 по 2025 год Лань Тяньли использовал свое служебное положение и помогал организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении подрядов и назначении на должности.
Суд указал, что преступные действия причинили государству и народу особо тяжкий ущерб. Лань Тяньли лишили политических прав и конфисковали все его личное имущество. Незаконные доходы переданы в госказну.
Лань Тяньли признал вину и раскаялся. Благодаря сотрудничеству со следствием через два года казнь будет заменена на пожизненное заключение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин попал под следствие по подозрению в коррупции.
В прошлом месяце бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин был приговорен к смертной казни за взятки на 65 млн долларов.
Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего заместителя председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Вэйцзюня по подозрению во взяточничестве.