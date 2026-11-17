Новый туристический поезд между Россией и Китаем запустят в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

«Полагаю, к весне у нас будет уже некоторая конкретика по организации этих поездов. Очень важно документальное намерение китайской стороны о потребности в этой перевозке. Со своей стороны мы проводим подготовительную работу в полном объеме. Рассчитываем в 2027 году запустить этот туристский поезд», – заявил Колесников РИА «Новости».

По его словам, компания заинтересована в маршрутах, отправляющихся из Китая в Россию, в частности из северных районов КНР. Рабочее название поезда – «Великий чайный путь».

В этом году уже прошла тестовая поездка с участием китайских турагентств, туроператоров и блогеров по маршруту с остановками в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми и Москве, а также с возможностью увидеть Байкал.

Китайские партнеры подтвердили интерес к перевозкам и предложили включить в маршрут Петербург. РЖД рассматривает это предложение, и один из городов может стать конечной точкой прибытия, добавил Колесников.

Он напомнил, что в этом году первый рейс выполнил турпоезд Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток, который будет назначаться по заявкам туроператора на отдельные даты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в РЖД объявили о возобновлении курсирования пассажирских поездов из Пекина в Иркутск через Монголию. В октябре Голикова сообщила об увеличении туристического потока между Россией и Китаем на 50% за первое полугодие 2026 года. В сентябре правительство направило в Госдуму документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.