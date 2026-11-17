ВС России вклинились в оборону ВСУ на 40 км в Харьковской области

Tекст: Катерина Туманова

«Если мы говорим о том, на какую глубину противника мы продвинулись в Харьковской области, формируя буферную зону, то это порядка 40 км», – сообщил Марочко ТАСС.

По словам эксперта, самый глубокий участок буферной зоны находится у Купянска, а на волчанском направлении с начала текущего года под контроль взято около 500 кв. км.

Марочко добавил, что общая ширина участка фронта, на котором действуют российские военнослужащие в Харьковской области, составляет приблизительно 150 км, что является самым широким рубежом в зоне СВО.

«Если мы говорим о самой широкой линии безопасности или так называемой буферной зоны, то сейчас она на линии боевого соприкосновения в Харьковской области», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об отходе подразделений ВСУ на 30 км от границы с Россией в Сумской области. В октябре эксперт заявил об освобождении порядка 100 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях. В сентябре Марочко рассказал о формировании российскими военнослужащими буферной зоны у границы с Белгородской областью.