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Против бывшего главы китайской Sinopec начали расследование о коррупции
Бывшего главу китайской Sinopec Фу Чэнъюя заподозрили в коррупции
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.
Бывший председатель совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюй попал под подозрение в коррупционных преступлениях. Фу Чэнъюй «подозревается в совершении серьезных нарушений дисциплины и закона», пишет ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
В настоящее время в отношении него ведется расследование. Фу Чэнъюй занимал пост председателя совета директоров компании с апреля 2011 по май 2015 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.
В четверг власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.
Во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.