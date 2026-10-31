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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

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    31 октября 2026, 12:55 • Новости дня

    Против бывшего главы китайской Sinopec начали расследование о коррупции

    Бывшего главу китайской Sinopec Фу Чэнъюя заподозрили в коррупции

    Tекст: Мария Иванова

    Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    Бывший председатель совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюй попал под подозрение в коррупционных преступлениях. Фу Чэнъюй «подозревается в совершении серьезных нарушений дисциплины и закона», пишет ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    В настоящее время в отношении него ведется расследование. Фу Чэнъюй занимал пост председателя совета директоров компании с апреля 2011 по май 2015 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.

    Во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    29 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Экс-сотрудница Росреестра получила условный срок за ущерб в 642 млн рублей

    Суд на Камчатке приговорил экс-сотрудницу Росреестра к условному сроку

    Tекст: Антон Антонов

    Елизовский районный суд на Камчатке приговорил бывшую начальницу отдела регионального управления Росреестра к пяти годам условного лишения свободы за незаконную регистрацию прав на 49 объектов недвижимости, сообщает прокуратура Камчатского края.

    Суд признал 63-летнюю местную жительницу виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Установлено, что в октябре 2020 года она по просьбе коллеги незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому, сообщает ведомство в «Максе».

    При этом женщина не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документов. В результате акционерное общество без правовых оснований лишилось имущества, ущерб составил более 642 млн рублей. Подсудимая свою вину не признала.

    С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой.

    В июле руководитель регионального отделения Россельхозбанка в Орловской области был признан виновным в незаконном переводе более 167 млн рублей на счет иностранной компании.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Джиоева

    Tекст: Антон Антонов

    Мещанский суд Москвы заочно арестовал начальника футбольного клуба «Химки» Хасана Джиоева, объявленного в розыск по делу о даче взятки ради победы над «Аланией» в 2023 году, сообщается в столичной судебной картотеке.

    Суд 28 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Джиоеву инкриминируется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году. Джиоев объявлен в международный розыск.

    По данным следствия, Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.

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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    30 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Европейские производители гробов обвинили китайские компании в демпинге

    Politico: Производители гробов в Европе пожаловались на дешевый импорт из Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компании по производству гробов из стран Евросоюза готовят антидемпинговую жалобу в Европейскую комиссию из-за несправедливо низких цен на китайскую продукцию.

    За последние пять лет из-за конкуренции с китайскими поставщиками закрылась примерно четверть европейских предприятий этой отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Представители сферы сформировали коалицию и уже провели встречу с чиновниками Еврокомиссии.

    По оценкам европейских компаний, изготовление гроба в Китае обходится примерно в три раза дешевле, чем в Италии, даже при использовании одинаковой древесины. В ЕС полагают, что конкуренты из КНР пользуются государственными субсидиями, экспортными налоговыми льготами, а также преимуществами более дешевой рабочей силы и материалов.

    В начале 2027 года Евросоюз планирует принять дополнительные меры для сокращения объемов импорта из Китая, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза увеличился в три раза на фоне ожидания квот.

    Во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об ограничении поставок машин из КНР.

    Ранее Евросоюз запланировал повысить пошлины на китайскую сталь до 50% для поддержки европейских производителей.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    28 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Китай начал строительство неуязвимого для ядерного взрыва плавучего острова

    SCMP: Китай начал строить устойчивый к ядерному удару плавучий остров

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские специалисты приступили к инженерному возведению первого в мире искусственного плавучего острова, способного выдержать ядерный взрыв.

    Китай официально перешел к стадии инженерного строительства первого в мире плавучего острова размером с авианосец, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Разработчиком проекта выступил Шанхайский транспортный университет, подписавший контракт с китайской государственной судостроительной компанией. Стоимость строительства оценивается более чем в 2,7 млрд юаней (около 405 млн долларов).

    Размер объекта составит 138 метров в длину и 85 метров в ширину, а его водоизмещение достигнет 74 тыс. тонн. Ожидается, что сооружение сможет вместить 238 человек, которые будут находиться там до четырех месяцев без пополнения запасов. Для создания конструкции применяются многослойные панели из метаматериалов.

    Изначально ввод острова в эксплуатацию планировался на 2028 год, однако сроки перенесли на июнь 2030 года. Военные эксперты предполагают, что объект может использоваться в спорных водах для поддержания постоянного присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские военные завершили строительство уникальной плавучей базы для запуска сверхкрупных подводных беспилотников.

    Летом государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard разработала плавучий терминал для океанской логистики с ядерными реакторами.

    В прошлом году средства массовой информации сообщили о планах Пекина возвести первый в мире устойчивый к ядерному удару плавучий остров.

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    30 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    У бывшего депутата из Волгограда конфисковали имущество на 500 млн рублей

    Суд конфисковал имущество экс-депутата Волгограда Зверева на 500 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата городской думы Алексея Зверева стоимостью около 500 млн рублей.

    Как сообщает прокуратура Волгоградской области в Max, Зверев незаконно совмещал полномочия депутата с предпринимательской деятельностью. Доход от бизнеса позволял ему приобретать дорогостоящее имущество и вкладывать средства в развитие своего дела.

    Для ухода от необходимости декларирования активов и сокрытия реального финансового положения бывший депутат регистрировал недвижимость на родственников и доверенных лиц. Общая стоимость незаконно приобретенных объектов составила порядка 500 млн рублей.

    По инициативе надзорного ведомства решение суда об обращении имущества в собственность государства обращено к немедленному исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Росфинмониторинг сообщил о сумме исков о конфискации имущества коррупционеров в 2 трлн рублей за прошлый год.

    В марте председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости введения уголовного наказания в виде полного изъятия имущества взяточников.

    В прошлом году в Советский райсуд Махачкалы поступил иск Генпрокуратуры с требованием изъятия имущества на 2 млрд рублей у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    29 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от закупки некачественных бронежилетов для ВСУ

    Евроюст: Ущерб от некачественных бронежилетов для ВСУ превысил 53 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего чиновника министерства обороны Украины подозревают в получении вознаграждения за содействие заключению контракта на закупку некачественных бронежилетов для ВСУ на 53 млн евро.

    Сумма ущерба от приобретения некачественных бронежилетов для ВСУ превысила 53 млн евро, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).

    «Украинское государство закупило 67 тыс. бронежилетов и перечислило поставщику 100-процентную предоплату. После поставки независимая экспертиза установила, что бронежилеты были низкого качества и не обеспечивали заявленного уровня защиты», – сообщает Евроюст.

    К предполагаемой схеме мог быть причастен неназванный экс-руководитель одного из подразделений Минобороны Украины, занимавшийся развитием материального обеспечения. Следствие полагает, что в марте 2022 года он содействовал заключению контракта с поставщиком и получил от него денежное вознаграждение, которое через третье лицо было вложено в недвижимость в Ницце.

    В рамках расследования французские и украинские правоохранительные органы при координации Евроюста провели обыски во Франции, наложив арест на недвижимость и банковские счета лиц, причастных к схеме. С французской стороны в операции участвовали следственный судья парижского суда и Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями, с украинской – Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции при обыске имущества на вилле у бывшего прокурора Украины Святослава Пискуна нашли 1 млн евро и 3 кг золота.

    Позже Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт на заместителя командира воинской части Кировоградской области за закупку некачественных консервов для ВСУ на сумму около 24 тыс. долларов.

    До этого французская компания Verney-Carron начала процедуру банкротства после неудачи с контрактом на поставку оружия Украине на 36 млн евро.

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    30 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Бывший глава Ростовавтодора арестован по делу о коррупции

    Суд арестовал экс-главу Ростовавтодора Дегтярева по делу о коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева по подозрению в серии коррупционных преступлений.

    Бывшему руководителю организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Ростовской области.

    По версии следствия, экс-руководитель Ростовавтодора подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, двух эпизодах служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд продлил арест бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    В апреле суд взыскал в доход России 27 коммерческих организаций из-за связи с коррупционной схемой бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба.

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    29 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Главный борец с коррупцией в армии Китая вошел в состав Политбюро

    SCMP: Китайский генерал Чжан Шэнминь вошел в состав Политбюро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.

    Пекин повысил генерала Чжан Шэнминя, который стал ключевой фигурой в недавней антикоррупционной кампании, серьезно затронувшей высшее военное руководство страны. Военный вошел в состав Политбюро – главного органа, принимающего решения в государстве, пишет SCMP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей.

    Бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

    В июле бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии.

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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт

    Мэрия Таллина сделала шокирующее признание. Эстонцы уже привыкли к тому, что их инфраструктура, некогда считавшаяся почти эталонной, ветшает, а уровень жизни, которому завидовали соседи, падает. Но такого удара не ждал никто: в республике закончился асфальт. Разумеется, это связано с Россией. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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