Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Дело о подкупе арбитра матча «Химки» – «Алания» в 2023 году направили в суд
Генпрокуратура направила в суд дело о подкупе судьи матча «Химки» – «Алания»
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в подкупе арбитра во время футбольного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о попытке повлиять на результат матча, передает ТАСС. В качестве обвиняемых выступают пять человек, среди которых инспектор, главный судья и его помощники.
«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Чеботарева, Андрея Фисенко, Артема Перова, Хамида Талаева и Павла Стипиди», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Фигурантам вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования в зависимости от роли каждого.
По данным следствия, начальник футбольного клуба «Химки» Хасан Джиоев намеревался обеспечить победу своей команде в игре против «Алании», состоявшейся 20 ноября 2023 года в Грозном. Находясь в Чечне, он через посредника предложил главному арбитру 2 млн рублей за влияние на исход встречи. Судья согласился из корыстных побуждений и получил обещанные средства после матча.
Весной правоохранительные органы задержали подозреваемых во влиянии на исход матча между «Химками» и «Аланией».
В июле суд перевел фигуранта этого дела под домашний арест.
Зимой следователи предъявили обвинения во взяточничестве тринадцати арбитрам Футбольной национальной лиги.