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Индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57
Индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) обладает опытом и техническими возможностями для производства в Индии российского истребителя пятого поколения Су-57, заявил председатель совета директоров и управляющий директор компании Рави К. в интервью изданию The Tribune.
Индийская государственная компания обладает необходимым опытом для создания новейших самолетов, передает ТАСС. В интервью изданию The Tribune руководитель предприятия оценил перспективы технологического сотрудничества с Москвой.
«В прошлом мы уже производили здесь, на мощностях HAL, истребители Су-30МКИ. В Индии имеется большая часть необходимых производственных мощностей и квалифицированных технических кадров», – заявил Рави К. Он уточнил, что для выпуска Су-57 можно задействовать почти 40% существующей инфраструктуры, однако проекту потребуются дополнительные инвестиции.
Ожидается, что государственная корпорация станет главным партнером России в рамках передачи технологий. Ранее президент Владимир Путин подтверждал готовность поставлять Нью-Дели новейшие боевые машины.
Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев также предлагал организовать совместное производство самолетов на индийской территории. Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, успешно преодолевающим западные системы противовоздушной обороны в реальных боевых условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов. Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности Москвы поставлять Индии истребители Су-57. В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил индийской стороне предложение по локализации производства этих машин.