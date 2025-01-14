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США и Армения договорились о стратегическом партнерстве
США и Армения подписали документ по стратегическому партнерству в ключевых областях
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству между двумя странами.
Подписание состоялось на встрече в Госдепартаменте США, где участвовали Блинкен и Мирзоян, передает ТАСС.
Блинкен подчеркнул: «Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении».
Он отметил, что это соглашение послужит основой для расширения сотрудничества двух стран в ключевых областях: экономике, безопасности и обороне. Документ охватывает также сферы демократии, правосудия, инклюзивности и международных обменов.
Кроме того, как подчеркнул Мирзоян, Ереван присоединится к коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ*). «Армения готовится присоединиться к коалиции, созданной для победы над ИГ*. Мы считаем, что совместные действия будут иметь важное значение для борьбы с терроризмом», - сказал он.
«Мы также начинаем переговоры с Соединенными Штатами по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере. Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения», – отметил Мирзоян.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения имеет право развивать стратегическое партнерство с США, однако Россия продолжает придавать важное значение своим двусторонним отношениям с Ереваном.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ