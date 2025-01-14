США и Армения договорились о стратегическом партнерстве

США и Армения подписали документ по стратегическому партнерству в ключевых областях

Tекст: Евгения Караваева

Подписание состоялось на встрече в Госдепартаменте США, где участвовали Блинкен и Мирзоян, передает ТАСС.

Блинкен подчеркнул: «Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении».

Он отметил, что это соглашение послужит основой для расширения сотрудничества двух стран в ключевых областях: экономике, безопасности и обороне. Документ охватывает также сферы демократии, правосудия, инклюзивности и международных обменов.

Кроме того, как подчеркнул Мирзоян, Ереван присоединится к коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ*). «Армения готовится присоединиться к коалиции, созданной для победы над ИГ*. Мы считаем, что совместные действия будут иметь важное значение для борьбы с терроризмом», - сказал он.



«Мы также начинаем переговоры с Соединенными Штатами по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере. Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и подчеркнет нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, защиты и нераспространения», – отметил Мирзоян.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения имеет право развивать стратегическое партнерство с США, однако Россия продолжает придавать важное значение своим двусторонним отношениям с Ереваном.