Песков: Армения вправе укреплять связи с США

Песков заявил, что Армения вправе развивать стратегическое партнерство с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армения имеет полное право на развитие стратегических связей с Соединенными Штатами, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. В ответ на намерение Еревана заключить стратегическое партнерство с Вашингтоном, Песков отметил, что это является суверенным правом Армении и не противоречит ее внешней политике, направленной на сотрудничество в различных направлениях.

Песков добавил, что Россия высоко ценит свои отношения с Арменией и стремится к их дальнейшему развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, пытаясь втянуть в сферу своего влияния новые страны, а МИД Армении анонсировал подписание с США документа о стратегическом партнерстве.