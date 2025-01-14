Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Песков: Армения вправе укреплять связи с США
Песков заявил, что Армения вправе развивать стратегическое партнерство с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения имеет право развивать стратегическое партнерство с США, однако Россия продолжает придавать важное значение своим двусторонним отношениям с Ереваном.
Армения имеет полное право на развитие стратегических связей с Соединенными Штатами, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. В ответ на намерение Еревана заключить стратегическое партнерство с Вашингтоном, Песков отметил, что это является суверенным правом Армении и не противоречит ее внешней политике, направленной на сотрудничество в различных направлениях.
Песков добавил, что Россия высоко ценит свои отношения с Арменией и стремится к их дальнейшему развитию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, пытаясь втянуть в сферу своего влияния новые страны, а МИД Армении анонсировал подписание с США документа о стратегическом партнерстве.