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Песков: США пытаются дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
Песков: США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе
США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, пытаясь затянуть в свой «кильватер» новые страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, Песков отметил, что США стремятся затянуть в свою орбиту все больше стран, сообщает ТАСС.
По его словам, действия США на Южном Кавказе не способствуют стабилизации региона. Песков подчеркнул, что Вашингтон, напротив, увеличивает напряженность, стремясь расширить свое влияние и привлекая к сотрудничеству новые государства.
Ранее в МИД Армении сообщили, что министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами в Вашингтоне во вторник.
Кроме того, Еврокомиссия планирует рассмотреть законопроект о присоединении Армении к ЕС и обсудить его с властями республики.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Армения пошла против правил Кавказа.