Песков: США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе

Tекст: Елизавета Шишкова

Комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, Песков отметил, что США стремятся затянуть в свою орбиту все больше стран, сообщает ТАСС.

По его словам, действия США на Южном Кавказе не способствуют стабилизации региона. Песков подчеркнул, что Вашингтон, напротив, увеличивает напряженность, стремясь расширить свое влияние и привлекая к сотрудничеству новые государства.

Ранее в МИД Армении сообщили, что министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами в Вашингтоне во вторник.

Кроме того, Еврокомиссия планирует рассмотреть законопроект о присоединении Армении к ЕС и обсудить его с властями республики.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Армения пошла против правил Кавказа.