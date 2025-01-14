Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.13 комментариев
МИД Армении анонсировал подписание с США документа о стратегическом партнерстве
МИД Армении: США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве в Вашингтоне
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами в Вашингтоне во вторник, сообщили в МИД Армении.
В МИД Армении заявили, что Ереван и Вашингтон готовятся заключить соглашение о стратегическом партнерстве, подписание документа запланировано на 14 января в США. Участвовать будут глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Армянское министерство иностранных дел уточнило, что церемония пройдет в 22.00 по ереванскому времени, что соответствует 21.00 по московскому времени. Для заинтересованных сторон будет организована трансляция мероприятия на официальных платформах армянского МИД.
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