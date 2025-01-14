МИД Армении: США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве в Вашингтоне

Tекст: Вера Басилая

В МИД Армении заявили, что Ереван и Вашингтон готовятся заключить соглашение о стратегическом партнерстве, подписание документа запланировано на 14 января в США. Участвовать будут глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Армянское министерство иностранных дел уточнило, что церемония пройдет в 22.00 по ереванскому времени, что соответствует 21.00 по московскому времени. Для заинтересованных сторон будет организована трансляция мероприятия на официальных платформах армянского МИД.

Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении, а Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС.