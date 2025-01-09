Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС

Оверчук: Россия обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС расценивает как начало выхода Еревана из ЕАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС», – отметил Оверчук, передает ТАСС. Он добавил, что Россия будет корректировать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого нового обстоятельства.

Оверчук подчеркнул, что это суверенное право Армении принять решение о смене вектора интеграции. «В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», – сказал он.

Ранее Оверчук предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.

Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями.