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Песков назвал Норвегию и Финляндию важными приграничными странами
Песков объяснил контакты Путина с лидерами Норвегии и Финляндии соседством
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Норвегию и Финляндию важными приграничными странами, комментируя контакты их лидеров с президентом Владимиром Путиным.
«Это две очень важные приграничные страны с нами. Поэтому, наверное, этим объясняется», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, не повлияли ли США на лидеров Норвегии и Финляндии во время контактов в Осло по вопросу общения с российским руководством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
Во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.
В субботу Александра Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.