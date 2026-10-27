Песков назвал Норвегию и Финляндию важными приграничными странами

Песков объяснил контакты Путина с лидерами Норвегии и Финляндии соседством

Tекст: Вера Басилая

«Это две очень важные приграничные страны с нами. Поэтому, наверное, этим объясняется», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, не повлияли ли США на лидеров Норвегии и Финляндии во время контактов в Осло по вопросу общения с российским руководством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

В субботу Александра Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.