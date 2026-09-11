Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики

Tекст: Антон Антонов

Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ, сообщается на сайте Кремля.



Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

«Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.