В Еврокомиссии пообещали ускорить перечисление военных средств Киеву

Tекст: Ольга Иванова

Руководство Евросоюза планирует оперативно согласовать перевод денег из кредита в 90 млрд евро, передает РИА «Новости». Накануне украинские власти пожаловались на дефицит в 27 млрд долларов для военных расходов в 2026 году.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подчеркнул важность скорейшей поддержки. «В ближайшие недели вы увидите еще больше одобрений, еще больше выплат. Следующие несколько недель будут очень насыщенными на оборонном направлении, поскольку мы знаем, что поставлено на карту, понимаем чрезвычайную срочность и соответствующим образом ускоряем наши операции», – заявил он.

При этом Брюссель пока не получал официальных запросов о досрочном предоставлении средств, запланированных на 2027 год. Сейчас действует график, предполагающий выделение примерно по 45 млрд евро ежегодно. Из суммы текущего года около 28 млрд евро пойдут на военные нужды, а 17 млрд евро направят на поддержку бюджета.

Чиновник добавил, что из оборонного транша уже распределили 22 млрд евро, перечислив 8,5 млрд евро. Также недавно одобрили транш в 6,1 млрд евро на системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Российская сторона неоднократно отмечала, что западное финансирование лишь затягивает конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза выделило украинской стороне 6,1 млрд евро на приобретение вооружений.

Для экстренного покрытия дефицита военного бюджета Владимир Зеленский попросил о досрочном переводе части кредитных траншей.

В текущем году нехватка средств в украинском оборонном бюджете составила 19,6 млрд евро.