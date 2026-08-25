Минобороны показало кадры поражения танкера и сухогруза в Одессе и Южном

Tекст: Вера Басилая

Российские ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер» продолжают наносить удары по объектам морской логистики Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Под удар попали два судна в портах Одесской области. В порту «Южный» был поражен танкер, а в порту «Одесса» – сухогруз.

«Упс, приплыли», – прокомментировали в Минобороны последствия ударов по сухогрузам в портах Украины.

Минобороны сообщило, что в порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск.