Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

  • Новость часаВ ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
    Отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины объяснили
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН Гутерриш призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки на мирное население после массированного удара украинских войск по Краснодарскому краю, унесшего жизни троих детей.

    «Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права», – указал Дюжаррик, передает ТАСС.

    Где бы эти атаки ни происходили, их необходимо немедленно прекратить.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Кубань.

    До этого Гутерриш осуждал удары украинских дронов по российским регионам.

    В июне представители международной организации выступили с резкой атак на мирное население из-за удара беспилотника по автобусу под Брянском.

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    25 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате крушения фрагментов дрона в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод, в соседнем поселке пострадали десять жилых построек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    «Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы», – написал губернатор в Max.

    Также он сообщал, что при этой атаке двое мирных жителей погибли в районе железнодорожной станции Афипская.

    Накануне обломки сбитых беспилотников повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани.

    В середине июля атака дронов спровоцировала возгорание на территории Афипского НПЗ.

    В июне падение фрагментов БПЛА привело к пожару на этом же предприятии.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом для украинской армии в порту Южный, сообщило Министерство обороны утром во вторник.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по украинским портам и судам, доставляющим грузы для нужд ВСУ, указало ведомство в Max.

    Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали порт Южный. В результате был поражен сухогруз с грузом военного назначения для украинской армии.

    Кроме того, ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной помощи.

    Накануне российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Неделей ранее ВС России атаковали два сухогруза с оружием для украинских подразделений.

    За прошлую неделю российские войска поразили два патрульных катера ВМС Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию ударов авиабомбами по промышленным объектам в Запорожье, что привело к масштабным разрушениям и перекрытию части улиц, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России осуществили серию ударов по промышленным объектам в Запорожье, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате применения авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения. Из-за последствий нанесенных ударов часть улиц города оказалась перекрыта.

    Часть Одессы осталась без электроснабжения после ударов по инфраструктуре.

    Ранее российские беспилотники поразили электротехнический завод «Преобразователь» в Запорожье.

    Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли удар по металлургическому предприятию «Запорожсталь».

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    25 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России взяла под контроль Анновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в около Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино ДНР, Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две РЭБ и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Малеевки, Нового Мира, Шевченково, Червоного Оскола Харьковской области, Святогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили Зеленое в Запорожской области.

    А до этого армия России зачистила от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.

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    25 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине
    Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Литва заявила о готовности отправить свои войска на Украину в составе так называемой «коалиции желающих».

    Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие во встрече «коалиции желающих» в Киеве в понедельник, где представил очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 42 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Он заявил: «Литва с самого первого дня обязалась участвовать в Коалиции желающих. Мы готовы развернуть силы – объединенные сухопутные силы с инженерными и противовоздушными средствами, учебную группу, а также военно-морские силы, как только будут созданы условия для их развертывания».

    Коалиция была сформирована по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года и объединяет более 30 стран, преимущественно членов НАТО и ЕС. В январе лидеры этих государств подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, отметив, что эта группа стран не заинтересована в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «коалиция желающих» заявила о намерении направить многонациональный военный контингент на Украину после установления надежного перемирия.

    Ранее коалиция подтвердила планы по формированию многонациональных сил при поддержке США в рамках гарантий безопасности для Киева.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участников объединения коалицией подстрекателей войны, не желающей мира.

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    25 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».

    Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

    Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

    Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

    «Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

    В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    25 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Часть Одессы осталась без электроснабжения после ударов по инфраструктуре

    Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об отключении света и воды в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Часть Одесского района, включая Пересыпский район Одессы, осталась без энергоснабжения из-за значительных повреждений, так же нет электроснабжения в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины

    Часть Одесского района, включая Пересыпский район Одессы, осталась без энергоснабжения из-за значительных повреждений..« Имеются перебои в работе критической инфраструктуры», – заявили в украинской энергокомпании ДТЭК, отметив, что сейчас устраняют аварийную ситуацию.

    Кроме того, перебои с электричеством зафиксированы в других регионах. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточенных абонентах в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. В компании подчеркнули, что причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал о возможных длительных отключениях. По его словам, летом при жаркой погоде на Украине подача электроэнергии может прерываться на шесть-восемь часов в сутки.

    20 августа компания «Укрэнерго» зафиксировала аварийные ограничения подачи энергии в ряде украинских городов.

    За два дня до этого массированный удар остановил выработку электричества на теплоэлектростанции ДТЭК.

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    25 августа 2026, 08:17 • Новости дня
    В Киеве раскрыли цель призывов Стубба бить по России

    Экс-помощник Кучмы Соскин обвинил Стубба в попытке сорвать мирные инициативы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб хочет сорвать мирные инициативы призывами к ударам по объектам российского маркетплейса Wildberries, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Президент Финляндии Александр Стубб намерен сорвать мирные инициативы, призывая наносить удары по объектам российского маркетплейса Wildberries, сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

    «Позиция Стубба вполне понятна. У него есть четкая задача: взять и убить надежду на мир, а для этого нужны самые безумные заявления. Поэтому и звучат призывы бить по складам, поэтому Стубб и примчался к нам в Киев», – заявил экс-помощник Кучмы.

    Политолог добавил, что европейских политиков интересует исключительно удержание Владимира Зеленского у власти на Украине, передает РИА «Новости».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что финский лидер оправдывает военные преступления, искажая принципы международного права.

    Накануне Александр Стубб назвал атаки на объекты Wildberries разумной военной стратегией. В последние недели украинские беспилотники атаковали склады маркетплейса в ряде российских регионов, что привело к гибели и ранениям людей. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб назвал удары по складам Wildberries способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник расценил эти слова оправданием военных преступлений Киева.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников квалифицировал атаки на логистические центры маркетплейса актами терроризма.

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    25 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Ansa: Европейских лидеров экстренно спустили в киевское бомбоубежище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные европейские политики были вынуждены прервать участие в торжественных мероприятиях в Киеве и спуститься в безопасное место из-за объявленной воздушной тревоги.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и финский лидер Александр Стубб переждали сирену в безопасном месте, передает РИА «Новости».

    Иностранные делегации прибыли в украинскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны, сообщило итальянское агентство Ansa.

    Вскоре после эвакуации воздушная тревога была отменена. Политики смогли покинуть убежище и вернуться к запланированной программе визита.

    Накануне в Киев также приехали премьер-министры Британии и Люксембурга Энди Бернем и Люк Фриден. Кроме того, город посетили президенты Эстонии и Молдавии Алар Карис и Майя Санду. Информация об их возможной эвакуации не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в украинскую столицу для обсуждения военной помощи.

    Британский премьер Энди Бернем также посетил Киев в рамках своего первого зарубежного визита.

    Месяцем ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спустилась в киевское бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.

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