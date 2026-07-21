Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Песков опроверг использование складов Wildberries для нужд армии
Информация о том, что логистические комплексы маркетплейса Wildberries якобы используются для поставок товаров российской армии, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не так», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Он добавил, что киевские власти продолжают атаковать мирные объекты, в чем проявляется их террористическая сущность.
Песков также сообщил, что правительство находится на связи с руководством Wildberries. По его словам, ситуация у компании, а также у представителей малого и среднего бизнеса после атаки беспилотников остается непростой из-за понесенных убытков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Владимир Зеленский поблагодарил украинских боевиков за эти удары.
Руководство маркетплейса запустило комплекс мер поддержки для пострадавших продавцов.