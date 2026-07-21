Песков опроверг использование складов Wildberries для нужд армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это не так», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он добавил, что киевские власти продолжают атаковать мирные объекты, в чем проявляется их террористическая сущность.

Песков также сообщил, что правительство находится на связи с руководством Wildberries. По его словам, ситуация у компании, а также у представителей малого и среднего бизнеса после атаки беспилотников остается непростой из-за понесенных убытков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Владимир Зеленский поблагодарил украинских боевиков за эти удары.

Руководство маркетплейса запустило комплекс мер поддержки для пострадавших продавцов.