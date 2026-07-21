  • Новость часаТрамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
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    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 19:02 • Новости дня

    Трамп пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии

    Трамп пригрозил хуситам ответными мерами США при блокаде Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предпримут решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах», если хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США во время встречи с лидером Ливана Джозефом Ауном заявил, что США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», – подчеркнул американский лидер.

    Отвечая на вопросы журналистов об опасениях по поводу ситуации в Красном море, глава государства напомнил о предыдущем опыте взаимодействия с мятежниками. Американская сторона уже применяла ответные меры против хуситов в прошлом, отметил президент.

    Накануне хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Ранее власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

    Представители движения «Ансар Аллах» также предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для торговых судов.

    20 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу

    Politico: Трамп вручил кубок ЧМ испанцам после резкой критики в адрес Мадрида

    Politico: Испанские футболисты отомстили Трампу
    @ Lev Radin/Sipa USA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США лично передал золотой трофей капитану испанской сборной, несмотря на недавние угрозы разорвать торговые отношения с Мадридом.

    Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу, передает Politico.

    Политик спустился на поле из своей ложи и вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино вручил золотой кубок капитану испанской сборной Родри.

    За игрой также наблюдали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес.

    Перед финалом один из высокопоставленных футбольных чиновников прокомментировал отношения команды с американским лидером. «У нас нет с ним проблем, и до сих пор у нас не было никаких проблем с командой», – заявил источник издания. При этом испанский футболист Борха Иглесиас признался, что игроки знают о политической напряженности между Мадридом и Вашингтоном.

    Ранее американский лидер неоднократно критиковал Испанию за низкие расходы на оборону и отказ предоставить военные базы для ударов по Ирану. В марте политик даже угрожал прекратить торговлю с королевством. Разногласия между Трампом и Санчесом также касаются вопросов миграции, возобновляемых источников энергии и конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира.

    Президент США Дональд Трамп лично передал главный трофей турнира капитану победителей.

    Ранее американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее торговое сотрудничество с Мадридом.

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    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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