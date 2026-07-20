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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

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    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    16 комментариев
    20 июля 2026, 02:30 • Новости дня

    Трамп лично вручил Кубок мира FIFA сборной Испании на стадионе

    Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании на стадионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп передал главный футбольный кубок капитану победившей сборной Испании Родриго Эрнандесу после победы команды над Аргентиной в финале мундиаля.

    Церемония вручения трофея прошла на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси после финального матча турнира, передает РИА «Новости».

    На награждение команд Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино и лидеры трех стран, принимавших матчи мирового первенства в 2026 году. В церемонии участвовали Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

    Трамп вместе с Инфантино вынесли кубок мира на поле. Американский президент передал награду Эрнандесу и поздравил футболистов испанской сборной, задержавшись на подиуме на несколько минут.

    Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не ответил, за кого будет болеть, но заметил, что глава Аргентины Хавьер Милей – его друг, к тому же делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси очень не просто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, но аргентинский президент Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира.

    При этом матч за бронзу ЧМ-2026 завершился победой Англии. На следующий день, 19 июля, сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

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    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    17 июля 2026, 04:27 • Новости дня
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    Трамп обвинил Китай в крупнейшей компрометации данных о выборах в США
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Китай, начиная с 2020 года, якобы устроил крупнейшую в истории компрометацию электоральных данных.

    «Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китай провел операцию, которую он назвал крупнейшим в истории случаем «компрометации данных о выборах». Трамп заявил, что Китай незаконно завладел сведениями о 220 млн американских избирателей.

    Трамп также заявил, что в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты «недобросовестными чиновниками». По словам Трампа, КНР в 2020 г всеми силами пыталась помешать его победе на выборах.

    Он заявил, что так называемое глубинное государство в США скрывало данные о зарубежном влиянии на американские выборы. Трамп заявил, что поручил управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать и предъявить обвинения виновным в такой ситуации.

    Американские власти выявили под 280 тыс. человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, сказал он.

    «Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно», – заявил Трамп.

    Президент США также отнес Россию, Китай, Иран и КНДР к числу ключевых угроз для избирательной системы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Трамп готовится выступить с обращением к нации о компрометации избирательных данных и ситуации вокруг Ирана.

    В мае 2026 года Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года одним из величайших и опаснейших обманов в истории США.

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    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    17 июля 2026, 09:49 • Новости дня
    ФИФА впервые представила чемпионские перстни

    ФИФА: Победителям чемпионата мира по футболу впервые вручат чемпионские перстни

    ФИФА впервые представила чемпионские перстни
    @ fifa.com

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории турниров под эгидой Международной федерации футбола триумфаторам мирового первенства помимо медалей вручат специальные чемпионские перстни.

    Победители чемпионата мира по футболу 2026 года получат эксклюзивные чемпионские перстни, передает официальный сайт ФИФА.

    Это нововведение переносит известную американскую спортивную традицию в глобальный футбол.

    Всего будет выпущена строго лимитированная серия из 2026 индивидуально пронумерованных колец. Из них 30 экземпляров предназначены для игроков и тренеров победившей команды, а оставшиеся 1996 поступят в продажу для болельщиков по всему миру как официальная лицензионная продукция.

    На одной стороне перстня будет изображен трофей чемпионата мира, а другую адаптируют под символику команды-победительницы. Сразу после финала, который пройдет 19 июля на стадионе Нью-Джерси между сборными Испании и Аргентины, капитан и главный тренер получат временные кольца. Позже каждому из триумфаторов вручат индивидуально подогнанный оригинал с сертификатом подлинности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финал турнира оказался под угрозой срыва из-за лесных пожаров в Канаде.

    Искусственный интеллект предсказал победу испанской команды на чемпионате мира с вероятностью в 16%.

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    17 июля 2026, 12:04 • Новости дня
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

    Американист Дудаков: Обвинениями в адрес Китая Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс

    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, обвиняя Китай во вмешательстве в избирательные процессы в США, пытается, с одной стороны, оправдать свой проигрыш в президентской кампании 2020 года, а с другой – заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы «влияние» России, Китая и других стран», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, придумали «Рашагейт» и утверждали, будто нашли «русский след». Теперь уже Трамп обвиняет в своем проигрыше на выборах 2020 года Китай. При этом уровень доказательной базы американской администрации крайне низкий в этом вопросе, считает собеседник.

    «Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый. Например, кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных граждан», – указал Дудаков.

    Он не исключил, что и многие иностранные компании занимаются тем же, чтобы продвигать свои товары на рынке США. Таким образом, попытка Трампа «уличить» КНР неубедительна, добавил политолог. Тем не менее глава Белого дома, выдвигая обвинения в адрес Поднебесной, пытается не только оправдать прошлый провал, но и действует на опережение, считает американист.

    «Президент США пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы проиграют. Он уже готовит сторонников к тому, что причина возможной будущей потери республиканцами большинства – не собственные ошибки и неудачи, а сговор демократов с некими иностранными силами», – детализировал собеседник.

    Дудаков обратил внимание, что в ходе выступления Трамп не сказал о каких-либо мерах в отношении Пекина – будь то введение новых санкций или тарифов. «Дело в том, что администрация США травмирована неудачным для себя опытом торговой войны с Китаем прошлого года. Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», – отметил спикер.

    Как полагает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, обвинения в адрес Китая и других стран о влиянии на американские выборы, а также другие рассуждения Трампа об уязвимости избирательной системы США преследуют лишь одну цель. «Все это вписано в четкий контекст так нужного для главы Белого дома принятия закона Save (Save Act) – это Safeguard American Voter Eligibility Act (Закон о защите права голоса только для американцев), также известный как Save America Act», – написал журналист.

    Законопроект предусматривает, в частности, обязательное подтверждение гражданства США при регистрации для голосования на федеральных выборах. Для этого необходимо предоставить документы – паспорт США, свидетельство о рождении, а также фото-ID, свидетельство о натурализации. «Save America Act – это один из главных приоритетов Трампа на втором сроке. Республиканцы считают, что закон защитит выборы от голосования неграждан. Демократы критикуют его как попытку подавления явки избирателей, особенно среди меньшинств и пожилых людей», – отметил шеф бюро ВГТРК.

    Богданов напомнил, что проект прошел Палату представителей, но пока заблокирован в Сенате – «не хватает голосов для преодоления филибастера». «Трамп активно давит на республиканцев, чтобы его приняли, и даже блокировал другие важные законопроекты, пока Save не будет одобрен. Собственно, свое выступление он и закончил требованием скорее это все принять. Нет, отменой промежуточных выборов в ноябре он не пригрозил. Пока», – сыронизировал журналист.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, речь Трампа имеет в большей мере именно внутриполитическое значение. «Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

    Как указал аналитик, времени на это у партии остается крайне мало. «В конце июля конгрессмены разъедутся и вернутся лишь осенью, а там на носу и день Х в виде промежуточных выборов. А уж после них при новом созыве Конгресса Трампу не видать избирательной реформы как своих ушей», – уточнил Романов.

    «Во-вторых, он до сих пор испытывает недовольство и даже обиду за многолетние наговоры демократов и их союзников о его якобы сговоре с Россией перед президентскими выборами 2016 года. С того самого момент он пытался и, как мы видим, продолжает предпринимать попытки навесить ярлык «полезных идиотов» на демократов, а роль «хитрого кукловода» приписать КНР», – добавил американист.

    «В-третьих, Трамп до сих пор не может смириться с абсолютно честно проигранными президентскими выборами 2020 года, когда даже клубень картофеля мог его победить из-за катастрофы в экономике на фоне пандемии и в целом провала эпидемиологической политики администрации. Тогда даже его Минюст не нашел никаких весомых доказательств массовых фальсификаций в пользу Джо Байдена», – заключил Романов.

    Ранее Дональд Трамп обратился к нации в телевизионном обращении. Речь американского лидера длилась 25 минут и была посвящена безопасности выборов в США. Глава Белого дома объявил о «немедленном рассекречивании» критически важных разведывательных данных, которые содержат информацию о «шокирующей уязвимости» в избирательной системе.

    По словам Трампа, Китай в 2018 году якобы предпринял шаги, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а впоследствии – на президентские выборы 2020 года. Он утверждает, что КНР с 2020-го проводила операцию, которая стала «крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах». Пекин незаконно завладел данными о 220 млн американских избирателей, заявил президент США.

    При этом представители «глубинного государства» преуменьшали информацию о масштабах «зловещего вмешательства» Китая в выборы, отметил Трамп. «Те, кто должен был поднять тревогу, вместо этого держали информацию в секрете и скрывали ее. Они не сообщили об этом мне, президенту, или кому-либо еще, и они, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс», – пожаловался он.

    Американский лидер в ходе обращения к согражданам также заявил, что министерство внутренней безопасности (DHS) выявило в списках избирателей штатов около 278 тыс. человек, не являющихся гражданами США. Он добавил, что так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше». Трамп назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

    По словам президента США, главное, что должен сделать Конгресс «для решения этого кризиса безопасности» – принять «закон о спасении Америки» (Save America), который предусматривает более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений – обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в стране. «Единственная причина, по которой кто-то может выступать против – это стремление сжульничать на выборах», – подчеркнул Трамп.

    Из рассекреченных документов следует, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея якобы «обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США». Утверждается, что действующие в интересах этих стран хакеры начиная с 2016 года неоднократно пытались получить несанкционированный доступ к базам данных об американских избирателях. Отметим, еще в феврале Трамп говорил, что манипулированием избирательными процессами занимались те лица в Штатах, которые обвиняли в ведении такого рода подрывной деятельности РФ.

    Посольство Китая в США отвергло обвинения Трампа во вмешательстве в выборы. «Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США – это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США», – подчеркнули в дипмиссии.

    В Америке речь Трампа восприняли негативно. Губернаторы-демократы 24 штатов обвинили американского президента в попытке подорвать выборы. Они подчеркнули, что «готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование», передает CNN. Лидер Демпартии в Сенате США Чак Шумер в свою очередь назвал выступление главы Белого дома «жалкой попыткой» отрицать поражение в 2020 году, отметив, что президент сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности «ненужной войной».

    Как отмечает портал Axios, некоторые участники политического штаба Трампа считают, что разговоры о фальсификациях на выборах побудят его избирателей прийти на выборы в ноябре. Однако за пределами Белого дома партийные лидеры и социологи убеждены, что колеблющиеся избиратели не хотят об этом слышать. «Это глупый, просто глупый ход», – сказал изданию неназванный исследователь-республиканец.

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    20 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная Испании обыграла прошлого победителя мундиаля – команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным чемпионом турнира.

    Решающая встреча турнира состоялась в воскресенье в Нью-Йорке. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, завершив финальную игру со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, передает РИА «Новости».

    Национальная команда Испании завоевала золото мирового первенства во второй раз в истории. Впервые «красная фурия» выиграла турнир в 2010 году.

    По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем. Рекордсменом остается Бразилия с пятью победами, за ней идут Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).

    Аргентинцы сыграли в финале ЧМ в седьмой раз. На их счету три трофея и четыре поражения. Таким образом, они повторили антирекорд сборной Германии по числу проигранных финалов.

    Мундиаль 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады с участием 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в Испании, Марокко и Португалии, а три стартовых матча примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. Испания станет первой страной, принимающей турнир в статусе действующего чемпиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. Девочка из России станцевала с Шакирой во время перерыва финала мундиаля. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.

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    19 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026

    ФИФА заработала на чемпионате мира рекордные 15 млрд долларов

    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола планирует заявить о небывалой прибыли от летнего турнира, которая значительно превысит первоначальные ожидания организации, пишет The Guardian.

    ФИФА готовится сообщить о рекордных доходах в размере 15 млрд долларов от прошедшего чемпионата мира, пишет The Guardian. Президент организации Джанни Инфантино проинформировал ассоциации-члены о росте доходов, хотя изначально прогнозировалась прибыль на уровне 11 млрд долларов. Значительную часть прироста обеспечили продажи билетов и пакетов гостеприимства, в том числе за счет дорогого вторичного рынка, где ФИФА взимает комиссию в 15% с покупателя и продавца.

    Ожидается, что национальные футбольные ассоциации получат выгоду от увеличившегося бюджета ФИФА. Улучшение финансового положения укрепит позиции Инфантино после скандального месяца на турнире в США, Канаде и Мексике. Ранее возникло недовольство из-за отмены красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану в матче с Парагваем, что многие связали с давлением Дональда Трампа. ФИФА заявила о независимости решения дисциплинарного комитета, но возмущение среди европейских ассоциаций сохранилось.

    Несмотря на разногласия, Инфантино получил более 200 обещаний поддержки на переизбрание в марте. Перспектива получения дополнительных средств от чемпионата мира может удержать некоторые ассоциации от публичного выражения недовольства. Такой финансовый успех также повышает шансы США на проведение еще одного турнира в ближайшем будущем, следующий доступный для заявок чемпионат состоится в 2038 году.

    Дональд Трамп подтвердил желание своей страны вновь принять турнир. «Вы должны снова выбрать Соединенные Штаты Америки», – заявил он. Американская сторона также ведет переговоры с ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2029 году. Накануне финала между Испанией и Аргентиной билеты в VIP-зоны все еще были доступны на портале ФИФА, их стоимость достигала 34,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана. Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично вынес вердикт о приостановке наказания игрока. Правозащитная организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за уступок политическому давлению.

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

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    18 июля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп захотел взыскать с Оттавы ущерб США от канадских лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Убытки от канадских лесных пожаров должны быть включены в импортные пошлины, которые платит Оттава, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, и стоимость ущерба от этого загрязнения по необходимости должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп считает, что нынешняя ситуация вызвана ненадлежащим управлением лесами в Канаде и отсутствием систематической уборки лесного мусора. Он обвинил канадские власти в отказе заниматься элементарным уходом за лесами, подчеркнув, что такой подход неизбежно приводит к масштабным пожарам и связанным с ними потерям для США.

    Ранее смог от канадских лесных пожаров достиг территории США, в том числе восточного побережья. Дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за ущерба от дыма ее лесных пожаров для экологии Соединенных Штатов.

    Смог от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк, резко ухудшив видимость и качество воздуха до опасных для здоровья значений. Из-за сильного задымления в Нью-Йорке дымом от канадских пожаров финал ЧМ-2026 могут перенести на другую дату.

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    19 июля 2026, 01:42 • Новости дня
    Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

    Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным событием» гибель американских военнослужащих в Иордании и в очередной раз повторил, ради чего ведет борьбу с Ираном.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие  погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

    На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».


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    17 июля 2026, 09:14 • Новости дня
    Ole: Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за канадских лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Решающий матч между сборными Испании и Аргентины может быть отложен из-за сильного задымления в Нью-Йорке, вызванного канадскими лесными пожарами.

    Финальная игра чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась под угрозой срыва из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, передает РИА «Новости».

    Матч между Испанией и Аргентиной запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Дым от канадских лесов уже достиг территории США, подняв индекс качества воздуха до уровня «очень нездоровый».

    В Чикаго из-за сильного загрязнения воздуха ранее перенесли матч регулярного чемпионата MLS. Местные власти закрыли часть общественных мест и отменили уличные мероприятия. В Вашингтоне введен «красный» уровень опасности из-за качества воздуха, а небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло мглой.

    Международная федерация футбола имеет протоколы на случай опасного уровня загрязнения. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране зафиксировано 876 активных природных пожаров, из которых 202 полностью неконтролируемые.

    Всего с начала года произошло более 3,5 тыс. возгораний. Американский сенатор Берни Морено пообещал инициировать законопроект о санкциях против Канады из-за ухудшения экологии в США.

    Финальный матч турнира пройдет на стадионе в штате Нью-Джерси. Масштабные футбольные соревнования завершатся 19 июля.

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