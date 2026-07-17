Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Милей решил не ехать на финал ЧМ по футболу из-за суеверий
Аргентинский лидер Хавьер Милей не собирается ехать на финал чемпионата мира по футболу, где будет играть сборная страны, он пояснил, что это плохая примета.
В эфире радиостанции El Observador Милея спросили о планах поехать в Нью-Джерси на матч с Испанией. «Ни в коем случае. Я буду и дальше смотреть все матчи из Кинта де Оливос (президентская резиденция)», – заявил аргентинский лидер, передает РБК.
Он также рассказал о своей счастливой теплой куртке, которую наденет во время финала.
По словам президента, он носит куртку дома из-за холода, так как не включает отопление. Во время четвертьфинала со Швейцарией ему стало жарко, и он снял вещь, после чего аргентинцам забили гол. Надев куртку обратно, Милей больше ее не снимал, и команда победила со счетом 3:1.
Традиция аргентинских президентов избегать важных матчей сборной берет начало в 1990 году. Тогда Карлос Менем посетил игру, и команда сенсационно уступила Камеруну. С тех пор действующие главы государства не присутствуют на матчах национальной сборной.
Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время. В полуфинальном матче южноамериканская команда одержала победу над англичанами. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о регулярном общении с Дональдом Трампом по поводу чемпионата.