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Парламент Португалии официально запретил носить закрывающую лицо одежду
Парламент Португалии одобрил запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, к которой относятся бурка и никаб, сообщила телерадиокомпании RTP.
Нововведение распространяется на любые виды одежды, скрывающей лицо человека в общественных местах, включая традиционные исламские бурку и никаб, передает РИА «Новости».
Изначально предложение о введении жестких правил выдвинула ультраправая партия Chega еще в середине октября прошлого года. На прошлой неделе скандальный документ успешно прошел предварительное рассмотрение в профильном комитете по конституционным вопросам.
В финальном чтении проект поддержали сразу несколько крупных политических сил. «Сегодня Социал-демократическая партия, партии Chega, Либеральная инициатива в ходе окончательного голосования одобрили законопроект, известный как «закон о паранже»», – говорится в сообщении телерадиокомпании RTP.
Ранее лидер британской Консервативной партии Кеми Бэйднок выступила против ношения паранджи на рабочем месте.
Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил о существовании аналогичных ограничений во Франции и Германии.
Власти Киргизии ввели штрафы за появление в общественных местах в скрывающей лицо одежде.