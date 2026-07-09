Сдавший математику на 99 баллов московский школьник пошел на пересдачу

Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов школьник из Москвы решил пересдать

Tекст: Мария Иванова

Александр Щаницын решил заново написать работу по предмету, передает РИА «Новости». Юноша абсолютно уверен в собственных силах и рассчитывает получить ровно 100 баллов.

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен восьмого июля, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо», – рассказал собеседник агентства.

Молодой человек пояснил, что допустил неточности в тестовой части и 19-м задании. Он начал подготовку в десятом классе, решая обычные школьные задачи. В будущем абитуриент планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

В 2026 году почти 10 тыс. российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ.

Ранее первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза.



