Песков анонсировал встречу Путина с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

«За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

Выросли и результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.