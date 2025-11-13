За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
Катырин переизбран главой ТПП России
Катырин переизбран главой ТПП России до 2030 года
Делегаты IX съезда ТПП России приняли решение оставить Сергея Катырина на посту президента палаты на очередной пятилетний срок с акцентом на цифровизацию.
71-летний Сергей Катырин единогласно переизбран главой ТПП России сроком на пять лет. Такое решение приняли делегаты съезда Торгово-промышленной палаты в Москве, сообщает ТАСС.
Катырин возглавляет палату с марта 2011 года; его повторно избирали на эту должность в 2016 и 2021 годах. Пролонгация полномочий означает, что Катырин будет руководить организацией до 2030 года.
Глава ТПП назвал основными направлениями работы на ближайшие пять лет развитие семейного бизнеса, усиление законотворчества и цифровизацию палаты. Он добавил, что уже в 24 регионах приняты акты по семейному бизнесу.
В сфере законотворчества палата ежегодно сопровождает около 100 законов, разрабатывает 10–15 собственных инициатив и до 30 пакетов поправок, которые затем направляются в Государственную думу.
Особое внимание уделяется цифровой трансформации услуг для предпринимателей, внедрению искусственного интеллекта и развитию цифровой инфраструктуры ТПП. Катырин подчеркнул, что эти направления будут востребованы и определяют курс палаты на ближайшие годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава ТПП России Катырин заявил о выпуске сувенирной банкноты БРИКС в трех номиналах: 50, 100 и 200 условных единиц.
Он также отметил, что от перехода к более справедливой схеме уплаты НДФЛ выиграет только честный бизнес.
Ранее глава ТПП назвал причину повышения цен на жилье в России.