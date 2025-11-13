Катырин переизбран главой ТПП России до 2030 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

71-летний Сергей Катырин единогласно переизбран главой ТПП России сроком на пять лет. Такое решение приняли делегаты съезда Торгово-промышленной палаты в Москве, сообщает ТАСС.

Катырин возглавляет палату с марта 2011 года; его повторно избирали на эту должность в 2016 и 2021 годах. Пролонгация полномочий означает, что Катырин будет руководить организацией до 2030 года.

Глава ТПП назвал основными направлениями работы на ближайшие пять лет развитие семейного бизнеса, усиление законотворчества и цифровизацию палаты. Он добавил, что уже в 24 регионах приняты акты по семейному бизнесу.

В сфере законотворчества палата ежегодно сопровождает около 100 законов, разрабатывает 10–15 собственных инициатив и до 30 пакетов поправок, которые затем направляются в Государственную думу.

Особое внимание уделяется цифровой трансформации услуг для предпринимателей, внедрению искусственного интеллекта и развитию цифровой инфраструктуры ТПП. Катырин подчеркнул, что эти направления будут востребованы и определяют курс палаты на ближайшие годы.

